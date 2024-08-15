Пентагон: США еще пытаются получить данные о целях вылазки ВСУ под Курском

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Пентагон утверждает, что США все еще стремятся получить больше информации о целях нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, рассказала заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Она обратила внимание, что, по мнению Штатов, Украина должна самостоятельно раскрыть цели организованных ей военных операций.

"Так что я бы позволила им самим рассказать об их целях и о том, чего они хотят добиться в Курске", – цитирует Сингх ТАСС.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

При этом США неизвестно, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также не смог ответить на вопрос о том, сумеют ли украинские военные, по мнению Вашингтона, сохранить контроль над занятой территорией региона.