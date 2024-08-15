Politico: США обсуждают идею отправки Киеву ракет большой дальности JASSM

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Вашингтон рассматривает идею передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.

Тем не менее, по их словам, окончательное решение по поставкам еще не было принято, администрация Белого дома занимается проработкой деталей. В частности, США проверяют механизм передачи чувствительных технологий и наличие у Украины самолетов, способных нести ракету весом более 1 тонны.

По данным из открытых источников, дальность крылатых ракет JASSM составляет более 926 километров. США поставляют данные ракеты своим союзникам с 2014 года.

Согласно заявлению Пентагона, у США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что США не исключают никаких изменений политики использования американского оружия и его видов ВСУ. Там отметили, что это будет зависеть от динамики на поле боя.