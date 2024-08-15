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15 августа, 16:41

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Пентагон: ряд запрашиваемых Киевом боеприпасов уже не производится в США

В Пентагоне заявили, что ряд запрашиваемых Киевом боеприпасов уже не производится в США

Фото: depositphotos/icholakov01

Ряд разновидностей артиллерийских боеприпасов, которые запрашивает Украина, больше не производится в США, их объемы сократились до критически низких показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона.

Он указал, что из-за этого обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне невозможно. В частности, прогнозируемые объемы поставок достаточны для достижения краткосрочных целей, но этого нельзя сказать про среднесрочную перспективу.

В докладе отмечается, что нынешний уровень поставок таких боеприпасов не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил украинской армии.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался, что обещанные Западом американские истребители так и не были переданы Киеву.

До этого СМИ писали, что поставка самолетов F-16 не сможет изменить ситуацию на поле боя. При этом российская компания "ФОРЭС" пообещала 15 миллионов рублей тому, кто первым собьет истребитель F-15 или F-16.

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