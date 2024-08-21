Новости регионов: 42 человека пострадали в результате пожара в Ростовской области

Число пострадавших в Пролетарске Ростовской области выросло до 42, 15 из них госпитализированы. Об этом сообщили в медицинских службах. Шестеро были доставлены для лечения в Санкт-Петербург. Пожар произошел на промышленных складах в результате падения обломков БПЛА. Там загорелось дизельное топливо. Ликвидацией ЧП продолжают заниматься четвертые сутки. Огнем охвачено 10 тысяч квадратов. С пожаром борются более 500 человек.

Тем временем квартира загорелась на девятом этаже многоэтажки в Екатеринбурге. Кадры пожара выложили в Сеть очевидцы. Жильцов дома эвакуировали. Они сообщают, что квартира полностью выгорела. Как сообщают в региональном МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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