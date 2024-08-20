Новости регионов: Приморье борется с последствиями сильного ливня

Во Владивостоке жители столкнулись с последствиями после мощного ливня. Он обрушился на город накануне вечером и лил до утра. Улицы быстро затопило, машины и пешеходы передвигались буквально вплавь. По всему городу фиксировались массовые отключения света из-за аварий на электросетях. О грядущих дождях синоптики предупреждали заранее, однако осадки вдвое превысили прогноз.



На трассе в Воронежской области водитель Fiat устроил массовое ДТП. Грузовик от удара улетел в кювет, а легковушка превратилась в груду металла. Водитель и пассажир Fiat погибли на месте, еще два пассажира госпитализированы с травмами.

Росавиация и прокуратура проводят проверку по факту жесткой посадки самолета в Сочи. Авиалайнер, следовавший из Санкт-Петербурга, ударился хвостом о взлетную полосу. На борту в этот момент находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет, лайнер пока отстранили от полетов.

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