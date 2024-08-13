Женщина напала на беременную сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Лобне. Это произошло после того, как та не разрешила клиентке сдать вскрытую упаковку постельного белья, сославшись на правила маркетплейса.

Сначала посетительница ударила менеджера по голове, а потом бросила в ее направлении тяжелую упаковку с товаром. Потерпевшая вызвала полицию и написала заявление.

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