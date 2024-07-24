Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" пытался уничтожить доказательства

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин (Якубджони Юсуфзода внесен в реестр террористов и экстремистов)

Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода (внесен в реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

"(Юсуфзода. – Прим. ред.) по указанию организаторов преступления принял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности", – указано в документе.

Согласно данным следствия, Юсуфзода за несколько дней до теракта у перечислил со своей банковской карты соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов. При этом часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Срок предварительного следствия по делу о теракте продлен до 22 сентября.