Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:54

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлен до 22 сентября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок предварительного следствия по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продлили до 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

В МИД России отметили, что финансовый след атаки на "Крокус Сити Холл" ведет к зарубежным заказчикам и организаторам теракта.

Концертный зал не будут строить на месте сгоревшего при теракте "Крокус Сити Холла"

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика