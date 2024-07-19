РИА Новости: срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлен до 22 сентября

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Срок предварительного следствия по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продлили до 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

В МИД России отметили, что финансовый след атаки на "Крокус Сити Холл" ведет к зарубежным заказчикам и организаторам теракта.