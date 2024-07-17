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17 июля, 10:46

Происшествия

ФСИН опровергла информацию о конфликте в СИЗО "Лефортово"

Фото: 123RF/askoldsb

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" с администрацией следственного изолятора. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Журналисты ранее предположили, что конфликт случился после того, как работник изолятора якобы высказал свои претензии обвиняемому в терроризме.

ФСИН уточнила, что подозреваемые и обвиняемые содержатся в СИЗО в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс их общения с сотрудниками учреждения фиксируется видеорегистраторами. Описанного в прессе конфликта в следственном изоляторе никогда не было, говорится в публикации.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт организовала интернациональная команда с представителями центральноазиатских и европейских стран. Также среди них были россияне, добавил он.

Концертный зал не будут строить на месте сгоревшего при теракте "Крокус Сити Холла"

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