Глава Росфинмониторинга: к теракту в "Крокусе" причастна интернациональная команда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Теракт в "Крокус Сити Холле" организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время выступления в Совфеде.

"Что касается "Крокус Сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", – передает его слова ТАСС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Также вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта уже решен. Сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Власти Подмосковья находятся в контакте с потерпевшими семьями и собстенником по данному вопросу, указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.