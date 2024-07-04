Воробьев: срок создания мемориала у "Крокуса" зависит от реставрации здания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" уже решен, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. По словам Воробьева, власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по данному вопросу.

"Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть – мы будем информировать", – сказал он.

До этого губернатор Подмосковья заявлял, что концертного зала в сооружении больше не будет. При этом глава региона обсуждал идею создания сквера или зимнего сада на месте здания.

Кроме того, часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити Холл" могут передать под выставочные площади после того, как здание будет восстановлено.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

