Часть сгоревшего "Крокус Сити Холла" могут передать под выставочные площади

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити Холл" могут передать под выставочные площади после того, как здание будет восстановлено. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Там будет скорее всего выставочная площадь", – приводит его слова РИА Новости.

Воробьев подчеркнул, что власти региона находятся в контакте с собственником.

Ранее губернатор Подмосковья заявлял, что концертного зала в сооружении больше не будет. При этом глава региона обсуждал идею создания сквера или зимнего сада на месте теракта.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

