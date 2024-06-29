Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концертный зал на месте сгоревшего "Крокус сити холла" восстанавливать не будут. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Концертного зала там больше не будет", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Воробьев уже сообщал, что на месте "Крокус Сити Холла" могут построить памятный сквер. По его словам, организацию подобного пространства предполагает общественное мнение и позиция правительства.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

Следователи утверждают, что исполнители и пособники террористов связаны с Украиной. Специалисты установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту.

