Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" Исломовых и Касимова

Фото: ТАСС/Михаил Метцель (Аминчон Исломов, Исроил Исломов и Диловар Исломов внесены в перечень террористов и экстремистов)

Московский городской суд оставил без изменений решение Басманного суда о продлении до 22 августа 2024 года срока ареста Диловару, Аминчону и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

17 мая суд постановил продлить арест Исломовым и Касимову. Данное заседание проводилось в закрытом режиме.

Этим же постановлением на тот же период был продлен срок содержания под стражей и непосредственным исполнителям теракта – Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ни один из них не стал обжаловать это решение суда.

Кроме того, под стражей на тот же срок остались оказавшие террористам поддержку при совершении преступления Джумахон Курбонов, Назримад Луфтуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Зоир Шарипзода (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В соответствии с последней информацией, в результате теракта погибли 145 человек.

В общей сложности по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых находятся под арестом. При этом четверо из отправленных под стражу – непосредственно нападавшие, еще трое – люди, которые продали им автомобиль. Также был задержан мужчина, который сдал террористам квартиру. Под арестом находится мужчина, которого подозревают в финансировании преступников, и человек, который перечислял им деньги. Под стражей находятся еще двое мужчин, один из которых, по данным следствия, должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

Директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о выявленной причастности военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". Следователи до этого смогли установить, что причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту именно из этого государства. Также в телефоне одного из террористов были найдены фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.