Четверо обвиняемых в теракте в "Крокусе" не обжаловали продление срока ареста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" не стали обжаловать постановление о продлении им ареста до 22 августа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на картотеку столичных судов общей юрисдикции.

Согласно данным базы судов, вступили в силу постановления о продлении ареста в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем 12 обвиняемым уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 августа.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что основной организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей. По его словам, российские спецслужбы практически догадываются, кто это. При этом он подчеркнул, что пока идут следственные действия и более конкретно говорить еще не время.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Злоумышленники проникли в здание, открыли огонь по посетителям, а после спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.