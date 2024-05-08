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08 мая, 09:28

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Глава СВР Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Глава СВР заявил, что идет поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служба внешней разведки РФ ведет расследование, чтобы выявить причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", находящихся за рубежом, сообщил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

Так он ответил на вопрос, установлены ли такие лица.

Накануне директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что основной организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей. По его словам, российские спецслужбы практически догадываются, кто это. При этом он подчеркнул, что пока идут следственные действия и более конкретно говорить еще не время.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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