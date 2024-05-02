Путин наградил подростков, помогавших людям во время теракта в "Крокусе"

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Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" троих подростков, помогавших людям во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Награда "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях" была представлена школьникам из Красногорска Артему Донскову и Исламу Халилову, а также студенту колледжа при РАНХиГС Никите Иванову.

Ранее в Мосгордуме наградили почетными грамотами 16 человек, которые спасали людей при теракте в "Крокусе".

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта. Люди с автоматами ворвались в здание "Крокуса" и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги.

Следствие считает, что исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Позднее стало известно, что 12-ому фигуранту дела отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта.