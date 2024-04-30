Воробьев: более 1,6 млрд руб собрали для семей погибших и пострадавших в "Крокусе"

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Со дня трагедии в "Крокус Сити Холле" прошло 40 дней. Неравнодушные граждане собрали более 1,6 миллиарда рублей для помощи пострадавшим и близким погибших в теракте. Об этом глава Московской области Андрей Воробьев рассказал в телеграм-канале.

"Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд Российского Красного Креста более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим", – говорится в его публикации.

Губернатор выразил благодарность всем, кто помог собрать средства.

Во вторник, 30 апреля, люди с самого утра идут с цветами к стихийному мемориалу, чтобы почтить память жертв теракта.

Люди с автоматами ворвались в здание "Крокуса" 22 марта. Они открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги.

Следствие считает, что исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Позднее стало известно, что 12-ому фигуранту дела отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта.

