Воробьев: более 1,6 млрд руб собрали для семей погибших и пострадавших в "Крокусе"

30 апреля, 15:12Происшествия
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Со дня трагедии в "Крокус Сити Холле" прошло 40 дней. Неравнодушные граждане собрали более 1,6 миллиарда рублей для помощи пострадавшим и близким погибших в теракте. Об этом глава Московской области Андрей Воробьев рассказал в телеграм-канале.
"Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд Российского Красного Креста более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим", – говорится в его публикации.
Губернатор выразил благодарность всем, кто помог собрать средства.
Во вторник, 30 апреля, люди с самого утра идут с цветами к стихийному мемориалу, чтобы почтить память жертв теракта.
Люди с автоматами ворвались в здание "Крокуса" 22 марта. Они открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.
По данному делу спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги.
Следствие считает, что исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Позднее стало известно, что 12-ому фигуранту дела отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта.
Панихиды пройдут на 40-й день после теракта в "Крокус Сити Холле"