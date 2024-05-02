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02 мая, 11:54

Происшествия

Глава ЛНР отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе придерживались одного и того же подхода, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, в обоих случаях за атакой на мирных людей последовал поджог, чтобы было как можно больше жертв.

Пасечник считает, что трагедия на Куликовом поле – одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима. Как от заметил, украинские власти сформировали в стране мощный репрессивный аппарат, инструментом которого стали экстремисты и террористы, финансируемые спецслужбами.

Глава ЛНР напомнил, что за прошедшие со дня трагедии годы Киев не сделал ничего для поимки боевиков. Более того, те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур, заявил он. Запад же не просто "не заметил" трагедию, но и продолжил поддерживать преступный режим, накачивая Украину оружием, считает Пасечник.

По его мнению, конец этому "геноциду" может положить только ликвидация киевского режима. Это, уверен глава ЛНР, обеспечит безопасность России и русского народа. Пасечник пообещал, что преступники ответят за каждую жертву "одесской Хатыни".

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин назвал день трагедии в Одессе "точкой невозврата".

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что причастные к трагедии до сих пор не найдены и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

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