Бортников: основной организатор теракта в "Крокусе" находится за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основной организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, заявил "Интерфаксу" директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, российские спецслужбы практически догадываются, кто это. При этом он подчеркнул, что пока идут следственные действия и более конкретно говорить еще не время.

"Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату", – пояснил Бортников.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

