Брата нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовывали за хулиганство

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Брата нового фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова Сухроба уже арестовывали за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хорошевский суд столицы.

Согласно постановлению инстанции, хулиганство заключалось в ругани с братом с использованием ненормативной брани в общественном месте. Также Сухроб конфликтовал с сотрудниками полиции, отказавшись выполнять их требования.

Однако, как отмечает агентство, пока не известно, считает ли следствие брата 12-го фигуранта причастным к теракту.

27 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова. По версии следствия, ему отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. В том числе он обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали ранее еще 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

