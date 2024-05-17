Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишер Касимов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым обвиняемым уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 августа.

Речь идет об Аминчоне Исломове, Диловаре Исломове, Исроиле Исломове и Алишере Касимове (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Таким образом, все 12 фигурантов дела остались под стражей.

Уточняется, что слушания проводились в закрытом режиме. Решения пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

Ранее суд продлил арест до 22 августа четвертому предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидину Фаридуни (занесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а до этого этот же суд продлил арест до 22 августа еще трем обвиняемым – внесенным в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Саидакраму Рачабализоду, Далерджону Мирзоеву и Мухаммадсобиру Файзову, а также еще четырем обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" – Назримаду Лутфуллои, Якубджону Юсуфзоду, Мухаммаду Шарипзоду и Джумахону Курбонову (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Злоумышленники проникли в здание, открыли огонь по посетителям, а после спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

