Суд подлил арест четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Лутфуллои Назримад, Курбонов Джумахон Бегиджонович, Юсуфзод Якубджон Давлатхон, Шарипзод Муххамад Заир внесены в перечень террористов и экстремистов)

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа четырем обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Назримаду Лутфуллои, Якубджону Юсуфзоду, Мухаммаду Шарипзоду и Джумахону Курбонову (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее суд продлил арест до 22 августа четвертому предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидину Фаридуни (занесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а до этого этот же суд продлил арест до 22 августа еще трем обвиняемым – внесенным в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Саидакраму Рачабализоду, Далерджону Мирзоеву и Мухаммадсобиру Файзову.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Злоумышленники проникли в здание, открыли огонь по посетителям, а после спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

