Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Шамсидин Фаридуни внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил арест четвертому предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидину Фаридуни (занесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 22 августа этого года.

Ранее этот же суд продлил арест до 22 августа еще трем обвиняемым – внесенным в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Саидакраму Рачабализоду, Далерджону Мирзоеву и Мухаммадсобиру Файзову.

Стрельба в концертном зале случилась 22 марта. Мужчины зашли в здание, открыли огонь по посетителям, а затем спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.