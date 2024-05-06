ТАСС: обвиняемый в теракте в "Крокусе" поддерживал радикальные течения ислама

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Назримад Лутфуллоивключен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) поддерживал радикальные течения ислама и хотел уехать в Сирию. Об этом свидетельствуют данные следствия, пишет ТАСС.

Следствие установило, что Лутфуллои придерживается позиции о "необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды". Кроме того, в Сирии он планировал противодействовать местным войскам правительства и Вооруженным силам РФ. Также он принимал участие в схеме финансирования террористов.

Лутфуллои является девятым фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Он был арестован до 22 мая из-за подозрений в финансировании исполнителей теракта. Лутфуллои частично признал свою вину.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

