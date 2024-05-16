Суд продлил арест третьему исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Саидакрам Рачабализод внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Арест третьего обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Саидакрама Рачабализода (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлен до 22 августа. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Стрельба в "Крокусе" произошла 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли огонь по посетителям, а затем спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

16 мая суд продлил арест внесенным в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Далерджону Мирзоеву и Мухаммадсобиру Файзову.

