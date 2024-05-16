Суд продлил арест обвиняемому по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Мухаммадсобир Файзов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный районный суд продлил арест Мухаммадсобира Файзова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Файзов останется под стражей до 22 августа 2024 года.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В перечне оказались, по версии следствия, непосредственные исполнители теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.