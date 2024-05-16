Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле" Мирзоеву

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Мирзоев Далерджон Баротович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджону Мирзоеву (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Обвиняемому продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток. Мирзоев останется в СИЗО до 22 августа 2024 года.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Среди них оказались, по версии следствия, непосредственные исполнители теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Вечером 22 марта произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате происшествия 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту. Кроме того, в телефоне одного из террористов обнаружили фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

