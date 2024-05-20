Минздрав РФ: шесть человек, пострадавших при теракте в "Крокусе", остаются в больницах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Шесть пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" остаются на лечении в медицинских учреждениях, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

"Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", – подчеркнул он.

По словам Кузнецова, врачи делают все необходимое для скорейшего выздоровления пострадавших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Злоумышленники проникли в здание, открыли огонь по посетителям, а после спровоцировали крупный пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

В мае суд продлил арест всем 12 фигурантам дела до 22 августа. Слушания проводились в закрытом режиме. Решения пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

