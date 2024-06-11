Глава ФСБ РФ указал на причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе"

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Директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о выявленной причастности военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Трансляция конференции НАК приведена на сайте организации.

"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям", – уточнил он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту. Кроме того, в телефоне одного из террористов обнаружили фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

