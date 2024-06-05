Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Якубджони Юсуфзода внесен в реестр террористов и экстремистов)

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода (включен в перечень экстремистов и террористов) частично признал вину. Это следует из опубликованного текста постановления суда.

Адвокат обвиняемого, чьи слова приводятся в тексте, заявил, что с момента задержания Юсуфзода активно сотрудничает со следствием. Он дает последовательные признательные показания.

Ранее Юсуфзоде продлили срок содержания под стражей до 22 августа 2024 года. О его продлении ходатайствовало следствие.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

