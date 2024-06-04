ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости со ссылкой на базы открытых данных.

Последние сведения о лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии.

При этом 24 апреля текущего года налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия. Такие же сведения зафиксировали дважды 25 апреля. Сейчас у предприятия нет лицензии.

Сотрудники "Крокус Сити Молл" не смогли пояснить, есть ли у ЧОП "Крокус профи" офис. Юридический адрес компании находится на Международной улице в Красногорске, однако по номеру телефона ЧОПа, указанному в поисковой системе, никто не отвечает.

При этом в самом в "Крокусе" работает охрана, но неизвестно, от какой компании, поскольку на форме отсутствует опознавательные символика.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин.

По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

