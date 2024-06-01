Более 1700 человек признали потерпевшими в рамках дела о теракте в "Крокусе"

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Более 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в тексте постановления суда в отношении четырех обвиняемых.

Отмечается, что такое количество человек признали и допросили в качестве потерпевших. Еще 800 человек допросили в качестве свидетелей.

Помимо этого, в рамках дела проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические.

Ранее стало известно, что двое сотрудников "Крокус Сити Холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им предъявили обвинения, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Главной претензией к обвиняемым является то, что пожарные выходы из зала были закрыты.

До этого защита пострадавших при теракте подала в Следственный комитет РФ заявление после появления информации о том, что пожар в здании мог стремительно разгореться из-за использованных легковоспламеняющихся материалов при отделке помещений. Его подписали 19 родственников пострадавших и погибших при теракте.

До этого пострадавшие направили в СК коллективное заявление от имени 11 потерпевших. В нем они просили следователей возбудить в отношении владельцев уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.

При этом сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно, однако люди в попытке спастись натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, у площадки достаточно пожарных выходов, а за закрытыми дверьми были служебные помещения.

Также он утверждал, что здание было построено по действующим нормативам и перед введением в эксплуатацию проходило множество инстанций, включая пожарные нормы, МЧС и экологию. Кроме того, Агаларов уточнил, что после пожара были обнаружены неповрежденные огнем помещения, что свидетельствует о максимальной работе огнезащитных систем.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

