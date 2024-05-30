ОНК: террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

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Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации пострадавшим даже при пожизненном заключении. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.

Мальцев отметил, что на практике лишь треть из тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях, могут работать – в частности, это зависит от количества рабочих мест в учреждении. Зарплата осужденного, по словам Мальцева, не может быть ниже МРОТ, но часть ее уходит на содержание в исправительном учреждении, после чего остается лишь "скромная сумма", которая и может быть взыскана в счет компенсации пострадавшим.

"Если они будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", – заявил он.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

