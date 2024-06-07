Воробьев рассказал, что на месте "Крокуса" может быть построен памятный сквер

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На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залезать в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного", – рассказал он.

Воробьев добавил, что обсуждения по этому вопросу уже идут, есть несколько вариантов организации сквера.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.