Певица Сати Казанова назвала ложью слухи о требовании денег после срыва шоу в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российская исполнительница Сати Казанова назвала ложью информацию о том, что в день теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта, у нее должен был состояться сольный концерт и после его срыва она якобы требовала компенсацию средств. Детали раскрыл представитель, передав слова певицы изданию "Лента.ру".

Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что Сати Казанова через суд потребовала от организаторов возместить ей 614 тысяч рублей за отмену концерта.

"Никаких сольных концертов в эти дни не было запланировано. Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченного к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя", – объяснила Казанова.

По ее словам, в договоре было прописано, что за срыв мероприятия организаторы должны были вернуть средства за аренду помещения, однако они это делать отказались. В связи с этим артистка направила иск в суд с требованием возместить все расходы.

"Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности", – добавила певица, обещая подать еще один иск за клевету.

Также исполнительница подчеркнула, что необоснованные обвинения ранят ее, так как она старается быть честной со своей аудиторией.

"Мне очень жаль, что недобросовестные подрядчики таким образом пытаются выгородить себя, играя на страданиях и боли людей", – подытожила Казанова.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Столичный суд отправил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По информации следствия, последний должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

