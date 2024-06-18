ТАСС: расследование теракта в "Крокусе" завершится до августа 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России закончит расследование дела о теракте, совершенном в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в ближайшее время, заявил представитель защиты одного из фигурантов дела в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что уже августе текущего года дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Вероятнее всего, это будет Второй Западный окружной военный суд", – отметил осведомленный источник.

Представитель защиты также обратил внимание, что дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство, их рассмотрение также будет проводиться в отдельном порядке.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В соответствии с последней информацией, в результате теракта погибли 145 человек.

В общей сложности по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых находятся под арестом. При этом четверо из отправленных под стражу – непосредственно нападавшие, еще трое – люди, которые продали им автомобиль. Также был задержан мужчина, который сдал террористам квартиру. Под арестом находится мужчина, которого подозревают в финансировании преступников, и человек, который перечислял им деньги. Под стражей находятся еще двое мужчин, один из которых, по данным следствия, должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов имели отношение к Украине. Следователи смогли установить, что причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту именно их этого государства. Также в телефоне одного из террористов были найдены фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.