Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Далерджон Мирзоев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Судебные приставы планируют взыскать с фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) штраф в 2 тысячи рублей за нарушение ПДД в Брянской области в день задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФССП.

На Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта этого года в Брянской области.

Исполнительное производство завели 4 июня в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по Новосибирску. В этом городе Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту. Кроме того, в телефоне одного из террористов обнаружили фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.