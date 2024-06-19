Воробьев: идея создания сада или сквера у "Крокуса" обсуждается с собственником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идея создания зимнего сада либо сквера в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" обсуждается с собственником, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта", – приводит РИА Новости слова Воробьева.

Ранее Воробьев уже сообщал, что на месте "Крокус Сити Холла" могут построить памятный сквер. По его словам, организацию подобного пространства предполагает общественное мнение и позиция правительства.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту. Кроме того, в телефоне одного из террористов обнаружили фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.