Hurriyet: Турция помогла РФ предотвратить второй теракт после "Крокуса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спецслужбы Турции помогли предотвратить теракт в Москве, который готовился после происшествия в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Hurriyet.

По информации издания, после первого теракта боевики запрещенной в РФ группировки "Вилаят Хорасан", связанной с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая группировка), планировали нападение на переполненный торговый центр.

Турецкая разведка якобы долгое время следила за деятельностью террористов и после допроса некоторых лиц, связанных с ячейкой, сообщила российским властям о готовящемся в Москве теракте.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек.

В общей сложности по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых находятся под арестом. При этом четверо из отправленных под стражу – непосредственно нападавшие, еще трое – люди, которые продали им автомобиль. Также был задержан мужчина, который сдал террористам квартиру. Под арестом находится мужчина, которого подозревают в финансировании преступников, и человек, который перечислял им деньги. Под стражей находятся еще двое мужчин, один из которых, по данным следствия, должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

По версии СК, исполнители и пособники террористов имели отношение к Украине. Следователи смогли установить, что причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту именно из этого государства. Также в телефоне одного из террористов были найдены фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

