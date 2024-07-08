Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террориста в "Крокусе" сотрудника Внуково

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Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб, пытаясь обезвредить террориста в "Крокус Сити Холле". Об этом сказано в указе, который подписал президент РФ.

В документе уточняется, что мужчину посмертно награждают орденом за мужество и отвагу, которую он проявил при исполнении гражданского долга. Погибший работал директором центра управления и координации аэропорта.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее распорядился при расследовании уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, а также попросил рассмотреть вопрос об их награждении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

В общей сложности по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых уже арестованы. Известно, что из отправленных в СИЗО четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По версии следствия, один из них должен был направить средства для подготовки теракта.

