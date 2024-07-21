Следствие проведет медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в результате теракта в "Крокус Сити Холле" после прохождения ими лечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

"По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам", – цитирует агентство одно из судебных постановлений.

Вместе с тем в документах указано, что на данный момент в качестве потерпевших были признаны и допрошены свыше 1,7 тысячи человек. Показания в качестве свидетелей следователям дали более 800 человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Между тем срок предварительного следствия по делу об этом теракте было решено продлить до 22 сентября.