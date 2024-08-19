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19 августа, 16:00

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Число площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза

Число площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза

Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза

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Количество площадок проекта "Спортивные выходные" в столице увеличилось в три раза, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вместо 26 площадок в этом году их функционирует 72. Более 8 тысяч занятий провели профессиональные тренеры в парках и на закрытых локациях.

В офлайн-тренировках вместе с профессионалами за четыре года приняли участие более 113 тысяч человек. Тренировки проходят также в Парке Победы, фудмолле "Депо. Москва", Культурном центре ЗИЛ.

Помимо офлайн-тренировок, в рамках проекта проходит ежедневная утренняя зарядка. К ней можно присоединиться по будням в 07:00 в телеграм-канале "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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