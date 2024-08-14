Новости регионов: сильные дожди обрушились на Самару и Сочи

Движение транспорта в Самаре частично остановилось из-за сильных ливней. Уровень воды поднялся настолько, что проехать на легковой машине стало сложно. По прогнозам синоптиков дожди в регионе продлятся до субботы, 17 августа.

Схожая ситуация возникла и в Сочи, на курорт пришел мощный циклон. В Лазаревском парализовало движение транспорта, а в Центральном, Хостинском и Адлерском районах зафиксировали сильные ливни. В администрации Сочи предупредили, что пляжи будут работать по фактической погоде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

