Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 19:30

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Новости регионов: сильные дожди обрушились на Самару и Сочи

Новости регионов: сильные дожди обрушились на Самару и Сочи

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Движение транспорта в Самаре частично остановилось из-за сильных ливней. Уровень воды поднялся настолько, что проехать на легковой машине стало сложно. По прогнозам синоптиков дожди в регионе продлятся до субботы, 17 августа.

Схожая ситуация возникла и в Сочи, на курорт пришел мощный циклон. В Лазаревском парализовало движение транспорта, а в Центральном, Хостинском и Адлерском районах зафиксировали сильные ливни. В администрации Сочи предупредили, что пляжи будут работать по фактической погоде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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