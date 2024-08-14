Четыре украинские ракеты сбиты над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаки украинских войск в Курской области, были сбиты четыре вражеские ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям области посоветовали укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами.

Атаке ВСУ этой ночью также подверглась Воронежская область, где было сбито большое количество украинских беспилотников. При падении обломков дронов фиксируются незначительные повреждения нескольких жилых домов.