Большое количество беспилотников ВСУ ликвидировано в Воронежской области

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Российские силы ПВО ликвидировали большое количество вражеских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области", – написал он в своем телеграм-канале.

При падении обломков дронов фиксируются незначительные повреждения нескольких жилых домов, хозпостроек и автомобилей, а также возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено.

Власти региона уже сообщали этой ночью об уничтожении нескольких украинских беспилотников. На территории области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Также ракетная опасность была объявлена на территории Курской области. Местных жителей призвали укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. В регионе работают средства противовоздушной обороны.