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02:09

Происшествия

Ракетную опасность объявили в Курской области

Фото: 123RF/vershininphoto

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, в регионе работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Местных жителей призвали укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Вечером 13 июля на территории области также был объявлен режим опасности атаки беспилотников.

Этой ночью силы ПВО уже уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Еще один украинский дрон самолетного типа был сбит над территорией Брянской области, где также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

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