Несколько украинских беспилотников уничтожены в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и повреждений не выявлено. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Брянской области. При воздушной атаке также никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, опасность атаки беспилотников была также объявлена на территории Курской области. Средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.