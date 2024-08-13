13 августа, 23:12Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Фото: 123RF/aapsky
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Один человек погиб ранее при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске. При этом среди пострадавших числятся еще 28 мирных жителей. Из них 12 находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом.
В ночь на 13 августа дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 14 украинских беспилотников над российскими регионами.
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