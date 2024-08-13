Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 14:30

Происшествия

Новости регионов: 9 сел остались без транспортного сообщения в Дагестане из-за ливней

Новости регионов: 9 сел остались без транспортного сообщения в Дагестане из-за ливней

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В Дагестане начались ливни. В горных районах региона девять сел остались без транспортного сообщения. Селевые потоки разрушили временный мост, размыли в нескольких местах дороги и водопропускные трубы.

Тем временем на Курильских островах произошло историческое событие. На глазах туристов у одной из самых активных огнедышащих гор – Эбеко – образовался новый кратер и зафонтанировал километровыми столбами пепла. Теперь вулкан имеет два действующих кратера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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